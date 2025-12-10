 Aller au contenu principal
Honeywell choisi pour un contrat dans le traitement de l'eau au Queensland
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 14:22

Honeywell annonce avoir été sélectionné par Fitzroy River Water, qui fait partie du conseil régional de Rockhampton, dans l'Etat australien du Queensland, pour moderniser et automatiser les principales installations de traitement de l'eau.

Ses technologies contribueront à améliorer la fiabilité opérationnelle, renforcer la cybersécurité et prolonger la durée de vie des actifs critiques à la station de traitement d'eau de Glenmore et à la station d'épuration de North Rockhampton.

Honeywell déploiera ainsi Experion (PKS) SCADA R530, qui permet d'automatiser les opérations à distance, et ainsi aux opérateurs de Glenmore de surveiller et de contrôler de manière sécurisée le site de North Rockhampton depuis une interface unique.

