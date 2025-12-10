Honeywell choisi pour un contrat dans le traitement de l'eau au Queensland
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 14:22
Ses technologies contribueront à améliorer la fiabilité opérationnelle, renforcer la cybersécurité et prolonger la durée de vie des actifs critiques à la station de traitement d'eau de Glenmore et à la station d'épuration de North Rockhampton.
Honeywell déploiera ainsi Experion (PKS) SCADA R530, qui permet d'automatiser les opérations à distance, et ainsi aux opérateurs de Glenmore de surveiller et de contrôler de manière sécurisée le site de North Rockhampton depuis une interface unique.
Valeurs associées
|190,1700 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
Une pelleteuse déblaie les décombres du site où au moins vingt-deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles contigus à Fès, grande ville du nord du Maroc, le pire accident de ce type ces dernières années dans ... Lire la suite
-
* MICHELIN MICP.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "ajouter" contre "acheter" * M6 MMTP.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 13 euros contre 15,1 euros. * VINCI SGEF.PA - Exane BNP Paribas ... Lire la suite
-
Les Indonésiens de la région d'Aceh Tamiang, dans la province d'Aceh, sont toujours confrontés à des pénuries de carburant et à des difficultés d'accès à l'électricité et à l'eau potable, deux semaines après des inondations meurtrières.
-
Le prix Nobel de la paix attribué à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qui vit cachée dans son pays, a été remis à sa fille mercredi à Oslo, la lauréate, en route pour la Norvège, n'ayant pu arriver à temps pour la cérémonie. En l'absence de sa mère, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer