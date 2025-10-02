Honeywell cède ses passifs liés à l’amiante

(AOF) - La société Honeywell a annoncé qu’elle avait cédé l’ensemble de ses anciennes dettes liées à l’amiante de Bendix, ainsi que certaines autres dettes non liées à ce produit, à Delticus, une plateforme d’acquisition de responsabilité civile d’entreprise. Selon les termes de l’accord, Honeywell et Delticus ont apporté environ 1,68 milliard de dollars en trésorerie, ainsi que certains actifs d’assurance liés à ces passifs à la nouvelle structure établie. Honeywell n'aura aucune autre exposition financière aux passifs transférés, qui seront entièrement gérés et administrés par Delticus.
