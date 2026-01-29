Honeywell augmente son chiffre d'affaires au quatrième trimestre grâce à une demande soutenue de services aérospatiaux

Honeywell HON.O a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la vigueur continue de son unité aéronautique et de ses services après-vente.

Un retard dans la livraison des avions incite les compagnies aériennes à voler plus longtemps, ce qui stimule la demande de pièces détachées et de maintenance, et fait de l'activité de services après-vente à forte marge un moteur central de rentabilité pour le segment aérospatial.

Chez Honeywell, l'activité aérospatiale a subi la pression des coûts élevés, des tensions commerciales mondiales et des tarifs douaniers, mais elle est parvenue à maintenir des prix stables pour l'ensemble de ses produits et services.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 2,59 dollars par action au cours du quatrième trimestre, contre 2,22 dollars il y a un an.

La baisse de la demande pour ses équipements d'automatisation a toutefois limité la croissance des bénéfices.

Ces résultats viennent couronner une année constructive pour le géant industriel, qui a annoncé le démantèlement de sa structure de grand conglomérat pour créer trois sociétés indépendantes axées sur l'automatisation, l'aérospatiale et les matériaux avancés.

La société a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que la séparation prévue de ses activités d'automatisation et d'aérospatiale soit achevée au troisième trimestre.

Pour 2026, Honeywell prévoit que son bénéfice ajusté par action se situera entre 10,35 et 10,65 dollars. Les analystes prévoient en moyenne 10,38 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes de son unité aérospatiale ont augmenté de 13,4 % pour atteindre 4,52 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre. Les ventes globales de Honeywell ont augmenté de 6,4 % pour atteindre 9,76 milliards de dollars au cours de la période.