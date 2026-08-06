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Honeywell Aerospace s'effondre alors que les tensions sur la chaîne d'approvisionnement assombrissent la reprise du secteur aérospatial
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 10:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Les actions de Honeywell Aerospace HONA.O ont chuté de 10 % avant l'ouverture de la bourse après que la société, récemment scindée, a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026 et a publié des perspectives de résultats moroses, invoquant des problèmes persistants au niveau de la chaîne d'approvisionnement

** La société indique qu’elle donne la priorité aux livraisons d’équipements d’origine à Boeing BA.N et à Airbus

AIR.PA alors que ces derniers augmentent leur production, ce qui détourne la production de son activité de marché secondaire, plus rentable, et entraîne une composition des ventes moins favorable

** HONA table désormais sur une croissance organique de son chiffre d’affaires de 4 % à 5 % en 2026, contre 7 % à 9 % précédemment, et prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 7,60 et 7,90 dollars, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 8,86 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Sheila Kahyaoglu, analyste chez Jefferies, estime que la question clé que se posent les investisseurs à la suite de ces résultats est la suivante: "Comment une entreprise du secteur aéronautique peut-elle afficher une croissance de seulement 4 %?"

** Ces perspectives moroses font suite à des résultats en deçà des attentes au deuxième trimestre, tant en termes de bénéfices que de chiffre d’affaires. Le directeur général James Currier a déclaré que les efforts déployés pour résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement "n’ont pas été suffisants" et n’ont pas permis d’atteindre l’augmentation de production escomptée

** La recommandation moyenne de 15 analystes sur le titre est "conserver" et leur objectif de cours médian s'établit à 247,50 dollars, soit environ 22 % au-dessus de son cours actuel

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BOEING CO
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HONEYWELL AEROSP
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/08/2026 à 10:06:52.

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