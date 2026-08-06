Nintendo: bond de 50% du bénéfice net au 1T, dopé par les jeux Switch 2

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a vu son bénéfice net bondir plus qu'attendu sur avril-juin, dopé par de solides ventes de jeux pour sa console Switch 2 et le remboursement exceptionnel de droits de douane américains.

Au premier trimestre de son exercice décalé 2026-2027, le groupe a dégagé un bénéfice net de 147,4 milliards de yens (809 millions d'euros), en hausse de 53,5% sur un an, en dépit d'un repli de 9,5% de son chiffre d'affaires à 517,8 milliards de yens (2,84 milliards d'euros).

Dans les deux cas, il s'agit de performances très au-dessus de ce qu'anticipaient les analystes sondés par l'agence Bloomberg.

Nintendo a bénéficié, à hauteur de 300 millions de dollars, du remboursement de droits de douane à l'importation imposés par les États-Unis l'an dernier puis annulés. Le groupe avait absorbé l'essentiel de ces surcoûts plutôt que de les répercuter complètement sur les consommateurs.

Surtout, ventes et bénéfices ont été soutenus par deux titres destinés à sa console vedette Switch 2: les jeux de simulation de vie "Pokémon Pokopia" (1,27 million d'unités vendues sur le trimestre) et "Tomodachi Life: Living the Dream" (7,94 millions d'unités écoulées).

Enfin, le groupe nippon profite à plein du succès massif au cinéma du long-métrage d'animation "Super Mario Galaxy, le film", sorti en avril, qui a contribué au doublement sur un an de ses recettes liées à la propriété intellectuelle sur avril-juin.

La console hybride Switch 2, utilisable sur un téléviseur comme en déplacement, avait été lancée en fanfare par Nintendo en juin 2025: il en a écoulé 3,82 millions d'unités en avril-juin 2026, mais la dynamique de vente s'essouffle quelque peu.

"Malgré une augmentation du volume des ventes de logiciels et la dépréciation du yen" qui rend les ventes à l'international plus attractives, "le chiffre d'affaires global de notre activité de consoles de jeux vidéo a reculé de 13,1%", principalement en raison de la baisse des ventes de la Switch 2, a indiqué Nintendo.

Pour autant, "de nombreux consommateurs ont continué à adopter le système, encouragés par la sortie de nouveaux titres et d'autres facteurs", fait valoir le groupe.

Nintendo prévoit de vendre 16,5 millions de consoles Switch 2 sur l'ensemble de l'exercice 2026-2027 débuté en avril, contre 19,86 millions sur l'exercice précédent 2025-2026, soit un reflux de 17%.

Nouveau "Zelda"

Le groupe a laissé jeudi ses prévisions annuelles inchangées: il s'attend toujours sur l'exercice à une chute de 27% de son bénéfice net et à des ventes en recul de 11,4%.

La dynamique de Nintendo est notamment fragilisée par la flambée des prix des composants électroniques, qui l'ont forcé en mai à relever le prix de la Switch 2 et qui pourraient rogner sa rentabilité.

Les coûts des puces mémoire se sont envolés ces derniers mois, sur fond de demande alimentée par le boom de l'intelligence artificielle (IA) qui alimenter les tensions sur l'offre de semi-conducteurs.

"La Switch 2 entame sa deuxième année de commercialisation (...) et les ventes restent soutenues. Nous visons à maintenir cette dynamique" accompagnée de nouveaux jeux, a insisté Nintendo.

L'entreprise nippone avait annoncé en juin qu'elle allait proposer pour la Switch 2 une nouvelle version de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", le classique jeu d'aventure sorti en 1998.

Ce dernier est régulièrement salué par la presse spécialisée comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps et affiche un score de 99% sur le site d'agrégation de critiques Metacritic.

Pour les analystes d'UBS, les titres prévus pour 2026, comme le remake de "Zelda" devraient certes "attirer l'attention" mais "le catalogue manque encore d'un véritable blockbuster capable d'accélérer de manière significative l'adoption de la Switch 2".

Dans ces conditions, "l'offre de contenus exclusifs ne devrait s'étoffer de façon plus marquée qu'à partir de 2027", prévoient-ils.