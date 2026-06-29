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Honeywell Aerospace fait ses débuts en Bourse, le titre attendu en hausse
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 14:17

L'équipementier aéronautique devient une société indépendante cotée au Nasdaq, tandis que Honeywell achève sa réorganisation en trois entreprises spécialisées. A l'ouverture de Wall Street, le titre devrait progresser de près de 8%, à 221 USD.

Honeywell Aerospace annonce avoir finalisé sa scission de Honeywell Technologies et commence à être cotée de manière indépendante sur le Nasdaq sous le symbole "HONA". L'opération s'inscrit dans la réorganisation du groupe, désormais composé de trois sociétés distinctes : Honeywell Technologies, Honeywell Aerospace et Solstice Advanced Materials.

La distribution des actions a été réalisée à raison d'une action Honeywell Aerospace pour deux actions Honeywell Technologies détenues au 15 juin 2026, avec un versement en numéraire pour les fractions d'actions. Honeywell Technologies conserve sa cotation au Nasdaq sous le symbole "HON".

Honeywell Aerospace, qui compte plus de 36 000 salariés et plus de 10 000 clients dans le monde, indique vouloir accélérer sa croissance rentable en renforçant ses positions de marché, en investissant dans l'innovation et sa chaîne d'approvisionnement, et en s'appuyant sur une allocation disciplinée du capital.

De son côté, Honeywell Technologies a mis en oeuvre un regroupement d'actions de 2 pour 1 (reverse stock split), effectif à compter de ce jour, et a publié de nouvelles données financières historiques retraitées à la suite de la scission.

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