Honda demande à ses fournisseurs de réduire leurs coûts face à la concurrence chinoise - documents

Le constructeur japonais Honda 7267.T prévoit de réduire ses coûts de plus de 1.500 milliards de yens (8,10 milliards d'euros) au cours des quatre prochaines années et a demandé à ses fournisseurs de baisser fortement leurs prix, selon des documents internes et une source proche du dossier.

Ce plan illustre l’ampleur des difficultés auxquelles les constructeurs japonais sont confrontés face à la concurrence croissante des groupes chinois. BYD 002594.SZ et d’autres constructeurs chinois de véhicules électriques (VE) gagnent des parts de marché considérables en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Europe, grâce à des technologies de pointe dans les logiciels et les batteries, ainsi qu’à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués par leurs concurrents.

Honda, premier constructeur mondial de motos, cherche à redresser son activité automobile en difficulté. Le groupe s’attend à ce que ses pertes liées aux VE dépassent au total 12 milliards de dollars (10,37 milliards d'euros), soit l’un des revers les plus lourds enregistrés par un constructeur automobile mondial, et se recentre désormais sur les véhicules hybrides essence-électrique. En mai, Honda a annoncé sa toute première perte annuelle depuis son introduction en Bourse.

Le constructeur du SUV CR-V vise désormais à réaliser 1.500 milliards de yens d’économies d’ici 2030, selon ces documents et la source.

Cet article repose sur l’examen par Reuters de documents internes du groupe et sur des entretiens avec deux personnes proches du dossier, qui ont toutes deux requis l’anonymat, ces informations n’étant pas publiques.

Dans une réponse écrite à nos questions, un porte-parole de Honda a refusé de commenter les objectifs précis de réduction des coûts ou les détails des discussions avec les fournisseurs.

Le constructeur automobile collabore avec des fournisseurs du monde entier pour améliorer sa compétitivité et réduire ses coûts, notamment grâce à l’utilisation de pièces standardisées, a déclaré le porte-parole.

RÉUNION DE PRINTEMPS

Au printemps, des responsables de Honda ont rencontré leurs principaux fournisseurs dans un centre de congrès à Utsunomiya, au nord de Tokyo, à proximité du centre de R&D du constructeur automobile, selon les documents et les sources. Le nombre de fournisseurs présents n’a pas été précisé.

Les responsables de Honda ont présenté le plan aux fournisseurs et ont indiqué qu’ils envisageaient également de s’approvisionner davantage auprès de fournisseurs chinois, a déclaré l’une de ces sources. Chaque fournisseur s’est ensuite vu fixer des objectifs spécifiques de réduction des coûts, ont précisé les sources.

Selon ces documents, Honda vise à réduire ses coûts de 30% dans trois catégories clés: les composants forgés et emboutis, les pièces électriques et les composants liés aux véhicules définis par logiciel (SDV). Une telle réduction permettrait aux fournisseurs japonais de mieux rivaliser avec leurs concurrents chinois, indiquent les documents.

Les fournisseurs de premier rang ont également été invités à revoir leurs méthodes d’approvisionnement en matériaux et encouragés à utiliser des pièces standardisées provenant de fournisseurs de deuxième et troisième rangs afin de réduire les coûts, selon les documents.

Les responsables de Honda ont également demandé aux fournisseurs d’accroître, dans la mesure du possible, leur propre utilisation de composants fabriqués en Chine, selon ces documents.

Les objectifs de réduction des coûts étaient "extrêmement ambitieux" et leur faisabilité restait incertaine, a déclaré l’une des sources.

Une autre source a indiqué que, jusqu’à la réunion de printemps, Honda n’avait pas donné l’impression de devoir procéder à des réductions de coûts aussi drastiques. Désormais, la situation semblait ne laisser "aucune marge de manœuvre", a-t-elle ajouté.

Mercredi après-midi, l’action Honda reculait de 2,5%. Les titres de plusieurs fournisseurs affiliés à Honda étaient également en baisse: le fabricant de sièges TS Tech 7313.T perdait 1,3%, le fabricant de châssis H-One 5989.T reculait de 2,3% et le fabricant de pièces de carrosserie G-Tekt 5970.T affichait une baisse de 2,0%.

Lundi, Honda et Nissan 7201.T ont annoncé leur intention de développer conjointement des unités de contrôle électronique standardisées pour les SDV et de déployer, à partir de l’exercice 2029, une architecture reposant sur ces unités.

Le PDG de Honda, Toshihiro Mibe, a obtenu le soutien nécessaire à sa reconduction au conseil d'administration en juin. Il avait subi des pressions de la part d’anciens dirigeants réclamant son départ en raison des performances du groupe.

L’année dernière, Honda et Nissan ont mis fin à des négociations de fusion qui auraient donné naissance à l’un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux.

Outre la concurrence chinoise, Honda et les autres constructeurs automobiles doivent composer avec les droits de douane américains, la hausse des coûts de main-d’œuvre et l’augmentation des dépenses de recherche et développement, alors que les véhicules deviennent toujours plus complexes.

(Reportage Maki Shiraki, version française Elena Smmirnova, édité par Augustin Turpin)