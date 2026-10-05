Homologation de la FDA pour Abbott et les nouvelles fonctionnalités du système CardioMEMS HF

Le géant mondial de la santé a annoncé avoir reçu l'homologation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour de nouvelles fonctionnalités de son système de surveillance de l'insuffisance cardiaque CardioMEMS HF, déployées via l'application mobile CardioGuide HF.

Pour la première fois aux Etats-Unis, les équipes soignantes pourront autoriser les patients porteurs du capteur CardioMEMS à consulter directement sur leur smartphone la mesure de leur pression artérielle pulmonaire (PAP) et ses tendances.

L'élévation de la pression artérielle pulmonaire constitue l'un des premiers indicateurs de l'aggravation de l'insuffisance cardiaque, survenant souvent plusieurs semaines avant l'apparition de symptômes visibles (essoufflement, fatigue ou oedèmes). Le système CardioMEMS HF, qui mesure cette pression grâce à un capteur implanté dans l'artère pulmonaire, a déjà démontré sa capacité à réduire le risque de mortalité ainsi que les réhospitalisations.

La mise à jour intègre également la fonctionnalité logicielle Dynamic Treatment Plan (DTP). Ce système permet aux cliniciens de programmer des ajustements thérapeutiques personnalisés en fonction des variations de la PAP du patient. Les instructions de modification de traitement sont ensuite transmises directement au patient via l'application CardioGuide HF.

Katie Spayde, vice-présidente de la division insuffisance cardiaque d'Abbott, a souligné que ces innovations permettent d'apporter des informations concrètes et exploitables directement aux patients pour favoriser leur engagement au quotidien.