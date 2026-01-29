 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Home Depot supprime 800 emplois à son centre de soutien aux magasins d'Atlanta
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 03:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction des hyperliens dans le dernier paragraphe)

Home Depot HD.N a annoncé mercredi la suppression de 800 emplois liés à son centre de soutien aux magasins d'Atlanta, et demande à ses employés de retourner au bureau cinq jours par semaine.

Dans un communiqué, Home Depot a déclaré que son "objectif est d'accroître la flexibilité et de permettre à l'entreprise d'agir plus rapidement et de rester encore plus étroitement connectée avec nos associés de première ligne". Le géant de l'aménagement intérieur a indiqué qu'il offrirait des indemnités de départ, des avantages transitoires et une aide au placement aux employés concernés.

La demande de logements aux États-Unis a été agitée en raison de la hausse du chômage et des prix élevés des logements. Entre-temps, l'assouplissement des taux d'intérêt et des taux hypothécaires aux États-Unis n'a pas réussi à favoriser la reprise , Home Depot prévoyant une baisse plus importante de ses bénéfices pour l'exercice 2025 dans ses derniers résultats trimestriels.

Valeurs associées

HOME DEPOT
375,320 USD NYSE -1,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank