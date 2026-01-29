Home Depot supprime 800 emplois à son centre de soutien aux magasins d'Atlanta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction des hyperliens dans le dernier paragraphe)

Home Depot HD.N a annoncé mercredi la suppression de 800 emplois liés à son centre de soutien aux magasins d'Atlanta, et demande à ses employés de retourner au bureau cinq jours par semaine.

Dans un communiqué, Home Depot a déclaré que son "objectif est d'accroître la flexibilité et de permettre à l'entreprise d'agir plus rapidement et de rester encore plus étroitement connectée avec nos associés de première ligne". Le géant de l'aménagement intérieur a indiqué qu'il offrirait des indemnités de départ, des avantages transitoires et une aide au placement aux employés concernés.

La demande de logements aux États-Unis a été agitée en raison de la hausse du chômage et des prix élevés des logements. Entre-temps, l'assouplissement des taux d'intérêt et des taux hypothécaires aux États-Unis n'a pas réussi à favoriser la reprise , Home Depot prévoyant une baisse plus importante de ses bénéfices pour l'exercice 2025 dans ses derniers résultats trimestriels.