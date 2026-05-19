Home Depot signale une demande irrégulière pour les grands projets de rénovation dans un contexte de difficultés d'accès à la propriété

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le panier moyen comparable du premier trimestre a augmenté de 2,2 % par rapport à une stagnation un an plus tôt

* Le nombre de transactions clients comparables sur le trimestre recule de 1,3 % par rapport à l'année dernière

* La société dépasse les estimations trimestrielles en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté

(Reformulation de l'introduction, ajout d'actions au paragraphe 2, commentaires de la direction au paragraphe 3) par Anuja Bharat Mistry

Home Depot HD.N a déclaré mardi que les Américains réduisaient leurs grands projets de rénovation alors qu'ils font face à une volatilité macroéconomique croissante et peinent à accéder à la propriété.

L'action a reculé d'environ 2 % en début de séance après que la société a maintenu ses prévisions annuelles inchangées à la suite de résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes.

« Nous sommes satisfaits des performances enregistrées dans les secteurs de l'alimentation électrique portable et des terrasses. Cependant, les grands projets non essentiels restent sous pression », a déclaré Billy Bastek, responsable du merchandising, lors de la conférence téléphonique post-résultats.

La confiance des consommateurs américains a chuté à un niveau historiquement bas début mai, tandis que les perspectives du marché immobilier restaient moroses, la guerre en Iran ayant attisé les pressions inflationnistes qui pèsent sur les finances des ménages et leur pouvoir d'achat.

Home Depot continue de tabler sur des ventes comparables annuelles comprises entre une stagnation et une hausse de 2,0 %, ainsi que sur une croissance du bénéfice ajusté comprise entre une stagnation et une hausse de 4,0 %.

« Les prévisions ont été réitérées, ce qui ne nous surprend pas outre mesure, mais est peut-être légèrement positif dans la mesure où la pression liée à la poursuite de la guerre en Iran aurait pu entraîner une légère baisse », a déclaré Michael Baker, analyste chez D.A. Davidson.

Home Depot donne le coup d'envoi d'une semaine importante pour les résultats des entreprises de distribution américaines, avec la publication mercredi des résultats de son concurrent Lowe's LOW.N et du géant de la grande distribution Target

TGT.N , puis jeudi ceux de Walmart WMT.O , figure de proue du secteur.

LE PROFESSIONNALISME PORTE SES FRUITS

Home Depot a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 41,77 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre des estimations des analystes de 41,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La chaîne a notamment investi dans des outils en magasin et des capacités numériques afin d'attirer des clients professionnels (Pro), tels que des entrepreneurs et des constructeurs réalisant de grands projets, ce qui l'a aidée à surmonter un ralentissement plus général du secteur.

Home Depot a lancé en novembre un outil basé sur l'IA conçu pour aider les clients Pro à rationaliser la planification de projets complexes en assurant le suivi des listes de matériaux et des estimations de coûts.

Le panier moyen comparable, ou dépense par visite, a augmenté de 2,2 % au cours du trimestre clos le 3 mai, tandis que le nombre de transactions clients comparables a baissé de 1,3 % par rapport à l'année précédente.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 3,43 dollars par action pour le premier trimestre, dépassant les estimations de 3,41 dollars.