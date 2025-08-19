Home Depot-Le T2 sous les attentes, faible demande pour les grands projets de rénovation

Home Depot HD.N a fait état mardi de ventes et de bénéfices pour le deuxième trimestre en dessous des attentes, citant la baisse des dépenses pour les grands projets de rénovation.

La plus grande chaîne américaine de magasins de bricolage a enregistré des ventes nettes de 45,28 milliards de dollars pour le trimestre clos le 3 août, tandis que les analystes s'attendaient à 45,36 milliards de dollars selon un consensus compilé par LSEG.

D'après le groupe, les dépenses des clients, soucieux de leur budget, se sont reportées sur des projets de réparation et d'entretien plus modestes.

"La dynamique qui a débuté au second semestre de l'année dernière s'est poursuivie tout au long du premier semestre, les clients s'étant davantage engagés dans des projets de rénovation d'habitat de moindre envergure", a déclaré le PDG Ted Decker.

A la Bourse de New York, l'action Home Depot reculait de 2% dans les transactions en avant-Bourse.

Le bénéfice ajusté du groupe s'est élevé à 4,68 dollars par action, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 4,71 dollars.

La fréquentation de la chaîne de magasins de bricolage a baissé de 2,2% au deuxième trimestre, après un repli de 3,9% au premier trimestre, d'après les données de fréquentation de la société Placer.ai.

Home Depot, comme son rival Lowe's LOW.N , fait face à une faible demande alors que la hausse des taux hypothécaires décourage les achats immobiliers.

Pour 2025, le groupe basé à Atlanta a maintenu mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'exercice 2025. Il prévoit une croissance globale de ses ventes d'environ 2,8% et une baisse de 2% de son bénéfice par action ajusté par rapport à l'année dernière.

La publication des résultats de Home Depot marque le début d'une semaine déterminante pour les grandes enseignes de distribution, dont Walmart WMT.N et Target TGT.N , et offre un premier aperçu des dépenses de consommation aux États-Unis face aux turbulences liées à la politique commerciale de Donald Trump.

(Rédigé par Savyata Mishra à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)