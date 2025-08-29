Home Depot: le Canada autorise l'acquisition de GMS information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 16:40









(Zonebourse.com) - Home Depot a annoncé vendredi avoir reçu le feu vert des autorités canadiennes pour son projet d'acquisition de GMS, une opération à 5,5 milliards de dollars que le géant américain des magasins de bricolage avait officialisée à la fin du mois de juin.



Le groupe basé à Atlanta indique que le Bureau de la concurrence du Canada lui a envoyé une lettre de non-intervention en ce qui concerne la transaction, estimant que celle-ci n'aurait probablement pas pour effet d'empêcher ou de diminuer la concurrence.



Cette réponse atteste que le bureau a examiné le projet de transaction et qu'il a décidé de ne pas le contester devant la justice.



Home Depot avait annoncé mardi dernier son intention de prolonger jusqu'au mercredi 3 septembre au soir de son offre publique sur GMS, dont il détenait 77% du capital en date du 22 août.







