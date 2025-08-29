 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25
7 717,50
-0,72%
Home Depot: le Canada autorise l'acquisition de GMS
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 16:40

(Zonebourse.com) - Home Depot a annoncé vendredi avoir reçu le feu vert des autorités canadiennes pour son projet d'acquisition de GMS, une opération à 5,5 milliards de dollars que le géant américain des magasins de bricolage avait officialisée à la fin du mois de juin.

Le groupe basé à Atlanta indique que le Bureau de la concurrence du Canada lui a envoyé une lettre de non-intervention en ce qui concerne la transaction, estimant que celle-ci n'aurait probablement pas pour effet d'empêcher ou de diminuer la concurrence.

Cette réponse atteste que le bureau a examiné le projet de transaction et qu'il a décidé de ne pas le contester devant la justice.

Home Depot avait annoncé mardi dernier son intention de prolonger jusqu'au mercredi 3 septembre au soir de son offre publique sur GMS, dont il détenait 77% du capital en date du 22 août.


Valeurs associées

HOME DEPOT
406,035 USD NYSE -0,41%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

