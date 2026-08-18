Home Depot en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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18 août - ** L'action du distributeur de bricolage Home Depot

HD.N a progressé jusqu'à 1 % à 341,5 dollars ** L'entreprise a dépassé les estimations de concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre, la forte demande des clients en matière de réparations et d'entretien ayant contribué à compenser la faiblesse des dépenses consacrées aux projets de grande envergure

** L'entreprise affiche un chiffre d'affaires net de 47,86 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 47,27 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre s'est établi à 4,92 dollars, contre une estimation de 4,73 dollars

** La société maintient ses prévisions de croissance annuelle de son chiffre d’affaires total entre 2,5 % et 4,5 % et prévoit une croissance du BPA ajusté comprise entre une stagnation et 4 %

** “Estime que les résultats du deuxième trimestre de Home Depot apportent des preuves de plus en plus nettes que ses investissements dans l’activité stimulent l’engagement des clients malgré un contexte difficile” – UBS

“Home Depot gagne des parts de marché et affiche de bons résultats dans un environnement difficile. La société devrait bénéficier de la reprise du marché immobilier, même si celle-ci semble encore lointaine” – Telsey Advisory Group

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 2 % depuis le début de l’année