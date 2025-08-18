Home Depot devrait afficher une hausse de 5 % de son chiffre d'affaires dans un rapport attendu tôt mardi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions de Home Depot HD.N ont baissé de 0,8 % à 396,08 dollars en début d'après-midi. Les résultats trimestriels du géant de la rénovation devraient être publiés avant l'ouverture des marchés mardi, avec en ligne de mire le ralentissement de la reprise de l'immobilier et les droits de douane

** Wall Street prévoit un chiffre d'affaires de 45,37 milliards de dollars au T2, en hausse de 5 % par rapport à l'année précédente, et un BPA ajusté de 4,71 dollars contre 4,60 dollars au T2 2024, selon LSEG ** HD et son rival Lowe's LOW.N ont été confrontés à des vents contraires , y compris le ralentissement du marché du logement, les tarifs douaniers et un consommateur réticent à dépenser sur des articles à prix élevé ** Le 30 juin, HD a déclaré que son unité SRS avait accepté d'acquérir le distributeur de produits de construction spécialisés GMS GMS.N pour environ 4,3 milliards de dollars, intensifiant ainsi ses efforts pour capter davantage de demande de la part des entrepreneurs professionnels ** BofA Global Research, qui évalue HD à "acheter", a déclaré dans une note préliminaire qu'il s'attend à ce que la société continue à gagner des parts en accélérant sa stratégie "Complex Pro", qui se concentre sur les entrepreneurs et les constructeurs, en particulier ceux qui gèrent des projets plus vastes et plus complexes

** Sur les 40 sociétés de courtage qui couvrent HD, la répartition des recommandations est la suivante: 26 " achat fort " ou " achat ", 13 " maintien " et 1 " vente forte "; la prévision médiane de 420 $ est restée inchangée au cours des deux derniers mois - LSEG

** Avec le mouvement de la session, les actions HD sont en hausse de ~2 % depuis le début de l'année par rapport à la progression de près de 6 % du Dow Jones Industrial Average

