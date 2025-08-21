Défense en Europe du Nord : la Suède va accueillir une nouvelle base logistique de l'Otan

Le ministre suédois de la Défense a dressé les grandes lignes de l'activité du futur hub logistique de l'alliance militaire basé à Enköping, dont la fonction sera de contrôler les mouvements de matériel et de personnel.

Le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson, en visite sur la base militaire d'Adazi (Lettonie), en février 2025 ( AFP / GINTS IVUSKANS )

Un an et demi après son intégration à l'Otan, la Suède a annoncé la création sur son sol d'un siège logistique de l'organisation politico-militaire dans la base d'Enköping, au nord-ouest de Stockholm. Cette nouvelle place forte aura pour fonction de coordonner les transports de troupes et matériel en Europe du Nord.

Le gouvernement a déclaré qu'il avait donné instruction "aux Forces armées suédoises d'offrir à l'Otan la possibilité d'ouvrir un siège logistique en Suède". La Suède est membre de l'Otan depuis mars 2024. "La présence de l'Otan en Suède renforce notre sécurité et notre capacité de dissuasion. Ce centre logistique appuie la défense du flanc nord de l'Otan", a déclaré le ministre de la Défense Pal Jonson dans un communiqué. Le site d'Enköping accueille déjà le quartier général de l'armée suédoise, ainsi que le commandement du centre de guerre électronique. Les installations de l'Otan seront ainsi construites dans un premier temps sur les terrains existants des forces armées du pays.

Selon le média suédois SVT , la base d'Enköping va compléter le maillage de l'Otan en matière de "groupes de soutien logistique interarmées" (JLSG). Le modèle prévu par l'Otan impose en effet à chaque "zone d'opérations" régionale de disposer d'une base de ce type, chargée de mener et coordonner le transport et la gestion des ressources militaires. De tels sites sont déjà implantés à Brunssum (Pays-Bas) ou encore Naples (Italie). Selon la même source, la base d'Enköping couvrira ainsi les activités de la zone d'opérations comprenant pays nordiques, Royaume-Uni, et Amérique du nord.

Selon le gouvernement suédois, la base logistique comprendrait environ 70 personnes en temps de paix. "Dans un état d'alerte accru et, en définitive, en temps de guerre, le siège pourra s'étendre à 160 personnes", indique le communiqué. Les forces armées ont été chargées de prendre les dispositions nécessaires afin que la base soit "opérationnelle d'ici la fin de l'année 2027".

"Pouvoir transporter de grandes quantités d'équipement et de personnel"

Pal Jonson a déclaré sur la radio publique SVT que l'activité du centre "impliquerait le transport de diverses fournitures, telles du carburant, des munitions et des pièces de rechange". "L'objectif est de pouvoir transporter de grandes quantités d'équipement et de personnel sur le territoire suédois", a-t-il ajouté.

Le commandant en chef suédois Michael Claesson a estimé que la Suède disposera de responsabilités importantes en matière de missions logistiques et de dissuasion à proximité de la frontière russe, par son soutien aux bases de première ligne situées en Lettonie et en Finlande.

Le pays nordique a mis fin à deux siècles de non-alignement militaire et a demandé à adhérer à l'Otan à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, devenant son 32è membre en 2024.