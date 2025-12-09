 Aller au contenu principal
Home Depot dévoile des prévisions 2026 décevantes
information fournie par AOF 09/12/2025 à 14:20

(AOF) - Home Depot, dont la journée investisseurs se tient ce mardi, a dévoilé des prévisions de bénéfices et de ventes plus faibles qu'anticipé pour l'exercice 2026. Le spécialiste américain du bricolage anticipe une hausse de ses ventes à magasins comparables comprise entre une stabilité et 2 % pour l'exercice 2026, là où les analystes ciblaient 2,34 %. L'enseigne table par ailleurs sur un bpa stable, voire en hausse de 4 % maximum, alors que le consensus prévoyait une croissance de 5,6 %.

"Nous pensons que les tensions sur le marché du logement devraient s'atténuer et offrir au secteur de l'amélioration de l'habitat un soutien à la croissance supérieur à celui de l'économie générale ", a déclaré le directeur financier de Home Depot, Richard McPhail, cité par Reuters.

Home Depot a par ailleurs confirmé ses objectifs 2025, abaissés le 18 novembre. Il cible une baisse de 5% du bénéfice par action ajusté et une légère croissance en données comparables des revenus.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HOME DEPOT
349,920 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

