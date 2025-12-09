Home Depot dévoile des prévisions 2026 décevantes

(AOF) - Home Depot, dont la journée investisseurs se tient ce mardi, a dévoilé des prévisions de bénéfices et de ventes plus faibles qu'anticipé pour l'exercice 2026. Le spécialiste américain du bricolage anticipe une hausse de ses ventes à magasins comparables comprise entre une stabilité et 2 % pour l'exercice 2026, là où les analystes ciblaient 2,34 %. L'enseigne table par ailleurs sur un bpa stable, voire en hausse de 4 % maximum, alors que le consensus prévoyait une croissance de 5,6 %.

"Nous pensons que les tensions sur le marché du logement devraient s'atténuer et offrir au secteur de l'amélioration de l'habitat un soutien à la croissance supérieur à celui de l'économie générale ", a déclaré le directeur financier de Home Depot, Richard McPhail, cité par Reuters.

Home Depot a par ailleurs confirmé ses objectifs 2025, abaissés le 18 novembre. Il cible une baisse de 5% du bénéfice par action ajusté et une légère croissance en données comparables des revenus.

AOF - EN SAVOIR PLUS