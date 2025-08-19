Home Depot chute après que ses résultats trimestriels manquent les prévisions en raison d'une baisse des dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions du distributeur de rénovation Home Depot HD.N en baisse de ~2% à 386,70 $ avant l'ouverture du marché

** Les ventes et les bénéfices de HD sont inférieurs aux estimations pour le deuxième trimestre, en raison de la réduction des dépenses pour les rénovations à grande échelle et les projets de bricolage

** La société affiche un chiffre d'affaires de 45,28 milliards de dollars au 2ème trimestre, manquant les estimations des analystes de 45,36 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté par action de HD pour le trimestre s'est élevé à 4,68 $ contre des estimations de 4,71 $

** Cependant, la société maintient ses prévisions pour l'exercice 2025

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 1 % depuis le début de l'année