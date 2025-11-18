Home Depot chute après avoir revu à la baisse son objectif de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

18 novembre - ** Les actions de l'entreprise de rénovation Home Depot HD.N ont baissé de 3,5 % à 345,92 $, leur niveau le plus bas depuis juillet

** HD s'attend maintenant à ce que le bénéfice annuel ajusté par action baisse d'environ 5%, plus que la baisse de 2% projetée plus tôt

** Le bénéfice du troisième trimestre est également inférieur aux prévisions, en raison du ralentissement des projets de bricolage, les consommateurs réduisant leurs dépenses importantes

** BPA ajusté de 3,74 $ contre une estimation moyenne de 3,84 $ par les analystes - données compilées par LSEG

** L'incertitude des consommateurs et la pression continue sur le marché de l'immobilier ont un impact disproportionné sur la demande de rénovation, déclare Ted Decker, directeur général de HD, dans un communiqué

** "Cette publication alimentera le discours selon lequel le contexte économique a ralenti", écrit Steven Shemesh, analyste chez RBC, dans une note.

** La société prévoit une croissance annuelle des ventes comparables légèrement positive, alors qu'elle s'attendait à une croissance d'environ 1 %

** Cependant, les ventes nettes du troisième trimestre s'élèvent à 41,35 milliards de dollars, dépassant les estimations de 41,10 milliards de dollars

** Les actions de la société rivale Lowe's LOW.N ont baissé de 1 %

** A la dernière clôture, HD a baissé de ~8% depuis le début de l'année