HolyVolt, soutenu par Volvo, achète la société américaine de recherche et développement sur les batteries Wildcat pour 73 millions de dollars
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marie Mannes

La société suédoise HolyVolt, spécialisée dans la technologie des batteries, a racheté la société américaine de R&D Wildcat Discovery Technologies pour 73 millions de dollars, ont annoncé les deux entreprises jeudi, dans le cadre de ses efforts visant à aider les fabricants occidentaux de batteries à passer à la production de masse.

Cet accord intervient dans un contexte de hausse des droits de douane et de tensions géopolitiques qui poussent l'Europe et les États-Unis à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine pour les matériaux utilisés dans les batteries. Il intervient également le lendemain de nouvelles propositions de la Commission européenne visant à renforcer la fabrication nationale et à sécuriser les chaînes d'approvisionnement régionales.

* Mark Gresser, directeur général de Wildcat, a déclaré avoir constaté un vif intérêt de la part d'investisseurs potentiels et de partenaires stratégiques qui "veulent vraiment changer la situation en ce qui concerne l'approvisionnement en provenance de Chine"

* Certains projets de batteries ont eu du mal à passer du laboratoire à la fabrication en grande série, notamment le fabricant suédois de batteries Northvolt, qui a fait faillite

* La plateforme de Wildcat réalise des milliers d'expériences parallèles à l'échelle pilote pour le développement d'anodes, de cathodes et d'électrolytes pour des fabricants internationaux

* L'accord associe la technologie de Wildcat au processus de sérigraphie sans solvant de HolyVolt afin de détecter plus rapidement les problèmes de mise à l'échelle

* Mathias Ingvarsson, directeur général et fondateur de HolyVolt, a déclaré à Reuters que l'acquisition lui permettait d'élargir sa base d'investisseurs américains, en plus des bailleurs de fonds suédois existants, notamment le constructeur de camions Volvo Group VOLVb.ST et FAM de Wallenberg

* La transaction est structurée sous la forme d'un paiement en espèces, d'une prise de participation et d'un paiement d'étape différé, Wildcat devenant une filiale à part entière. Aucun autre détail n'a été fourni

