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Holtec Nuclear vise une valorisation de 10,2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que la période d'introduction en bourse d'automne démarre
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 15:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 5)

Holtec vise une valorisation pouvant atteindre 10,2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi cette entreprise spécialisée dans les technologies nucléaires, alors que Wall Street entame sa période de transactions post-Fête du Travail.

La société, basée à Camden, dans le New Jersey, cherche à lever jusqu'à 900 millions de dollars en proposant 50 millions d'actions à un prix compris entre 15 et 18 dollars chacune.

L'automne est traditionnellement l'une des périodes les plus actives en matière de nouvelles introductions en bourse, les marchés se remettant du ralentissement estival.

"Les entreprises qui entreront en bourse en premier donneront également le ton: de bons résultats pourraient encourager d’autres introductions en bourse, tandis que des opérations mal évaluées ou de mauvaises performances sur le marché secondaire pourraient réduire les opportunités", a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX.

Les fondamentaux économiques et les marchés, ainsi que la réunion de la Fed prévue ce mois-ci, seront les moteurs du marché des introductions en bourse à l’avenir, les élections de mi-mandat de cette année n’ayant qu’un impact limité, a ajouté M. Muehlbauer.

L’entrée en bourse de Holtec s’ajoute à une série d’introductions en bourse dans le secteur nucléaire cette année, les émetteurs de ce secteur se tournant de plus en plus vers les introductions en bourse traditionnelles plutôt que vers les opérations de type "chèque en blanc".

X-energy XE.O et Standard Nuclear STDN.N ont fait leur entrée en bourse cette année via des introductions en bourse traditionnelles, tandis que l’entreprise nucléaire Westinghouse a également déposé en toute confidentialité une demande d’introduction à la Bourse de New York.

La demande en énergie nucléaire a bondi, le développement des centres de données alimentant la demande en électricité, ce qui met à rude épreuve les réseaux électriques américains et ravive l’intérêt pour les réacteurs nucléaires.

Fondée en 1986 par Krishna Singh, Holtec est spécialisée dans des domaines tels que le transfert de chaleur et les composants de réacteurs, le stockage du combustible usé et le démantèlement des centrales nucléaires.

L’entreprise développe actuellement des petits réacteurs modulaires (SMR), dont les deux premières unités devraient être déployées sur son site de Palisades.

Holtec travaille également à la remise en service de la centrale de Palisades de 800 mégawatts, actuellement démantelée , qui serait le premier réacteur commercial américain à redémarrer après avoir cessé ses activités.

J.P. Morgan, Guggenheim Securities, Goldman Sachs, Citigroup et BofA Securities sont les chefs de file conjoints de l’opération. Holtec sera cotée au Nasdaq et au Nasdaq Texas sous le symbole "HNUC".

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