Holtec Nuclear suspend son introduction en bourse aux États-Unis alors que les turbulences liées au commerce de l'IA secouent les marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Holtec comptait lever jusqu'à 900 millions de dollars lors de son introduction en bourse

* Les marchés ont été secoués alors que les valeurs liées à l'IA subissent des pressions

* Selon les analystes, les inquiétudes liées aux dépenses en matière d'IA incitent probablement les investisseurs à la prudence

(Ajout de détails sur les projets d'introduction en bourse au paragraphe 8)

par Arasu Kannagi Basil et Manya Saini

La société d’énergie nucléaire Holtec a suspendu mercredi soir son projet d’introduction en bourse aux États-Unis, alors que les investisseurs examinent d’un œil de plus en plus critique les énormes capitaux déployés dans les secteurs liés à l’IA.

Le nucléaire est désormais étroitement lié à l’essor de l’IA, les centres de données nécessitant un approvisionnement important en électricité fiable.

Holtec est spécialisée dans des domaines tels que le transfert de chaleur et les composants de réacteurs, et développe également des petits réacteurs modulaires, plus avancés et plus évolutifs que les centrales nucléaires conventionnelles.

"L'argumentaire d'investissement de Holtec est clairement lié aux prévisions d'une hausse de la demande en électricité des centres de données", a déclaré à Reuters Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX Research.

"C'est comme une tempête parfaite", a déclaré Krishna Singh, directeur général et fondateur de Holtec en 1986, à le Financial Times. "Notre activité, à tort ou à raison, est perçue comme liée à ce phénomène (les centres de données)."

La prudence des investisseurs quant à la capacité des énormes capitaux investis dans l’IA à générer des rendements a entraîné un revirement brutal à l’égard du secteur des centres de données ces dernières semaines.

L'introduction en bourse proposée, visant à lever jusqu’à 900 millions de dollars, devait faire la une de la première semaine complète de la période d’introduction en bourse d’automne, traditionnellement très active. Holtec a déclaré qu’elle continuerait à évaluer le calendrier de l’opération, mais n’a pas fixé de date. Le prix de l’offre devait être fixé jeudi en fin de journée.

Le calendrier des introductions en bourse devrait toutefois rester actif, sans qu’il y ait de vague généralisée de reports, a ajouté M. Muehlbauer. Plusieurs entreprises de premier plan devraient entrer en bourse cette année, notamment le fabricant du chatbot Claude,Anthropic, le fabricant de puces Altera, SB Energy,soutenue par SoftBank,et le fabricant de bagues connectées Oura.

LA PRUDENCE DES INVESTISSEURS SE GÉNÉRALISE

Cette suspension, rapportée pour la première fois par Bloomberg, constitue un revers pour les émetteurs du secteur nucléaire, dont les actions ont connu une période difficile ces derniers mois, les marchés ayant réévalué les perspectives de la demande d’électricité liée à l’IA.

Les directeurs généraux des principaux laboratoires d’IA ont appelé à un ralentissement coordonné du développement de systèmes de plus en plus puissants afin de disposer de plus de temps pour gérer les risques potentiels, ce qui accentue la pression sur les valeurs liées à l’IA, de Tokyo à New York.

M. Muehlbauer a souligné les récentes inquiétudes concernant OpenAI et le rythme du développement de l’IA, ainsi que le contexte difficile des taux d’intérêt et les faibles performances des concurrents de Holtec.

"La demande sous-jacente en énergie n’a pas disparu, mais les investisseurs se montrent de plus en plus sélectifs quant au prix qu’ils sont prêts à payer aujourd’hui pour la croissance future."

Les actions des entreprises du secteur de l’énergie nucléaire récemment introduites en bourse ont été sous pression. Standard Nuclear STDN.N , qui a fait son entrée en bourse en juillet après avoir revu à la baisse son introduction, a vu son titre chuter de 20,6% par rapport au prix d’offre à la clôture de mercredi. X-energy XE.O , dont la cotation a débuté en avril, a perdu plus d’un tiers de sa capitalisation boursière au moment de son introduction.

Les marchés dans leur ensemble ont également été secoués en septembre par la flambée des rendements obligataires et par un retour à une politique monétaire plus restrictive, la Réserve fédérale américaine ayant procédé cette semaine à sa première hausse des taux depuis 2023 .