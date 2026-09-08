Holtec Nuclear Corporation prévoit de lever 900 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La société énergétique Holtec Nuclear Corporation envisage de lever jusqu'à 900 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a révélé mardi la société dans un document déposé auprès des autorités boursières.