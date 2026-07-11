Holtec Nuclear Corporation dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis dans un contexte de forte hausse de la demande en électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

La société énergétique Holtec Nuclear Corporation a déposé vendredi une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, cherchant à tirer parti de l’engouement des investisseurs pour les entreprises du secteur nucléaire, dans un contexte de forte hausse de la demande d’électricité liée à l’intelligence artificielle et de soutien gouvernemental en faveur des énergies sans carbone.

Le marché américain des introductions en bourse connaît un regain d’activité après plusieurs années de calme, les opérations de grande envergure et les introductions liées à l’IA propulsant les volumes en dollars vers des niveaux records, même si le nombre d’offres reste bien en deçà des sommets atteints lors des précédentes périodes de forte croissance. Les introductions en bourse du secteur de l’énergie ont également bénéficié de la volonté du gouvernement de quadrupler la capacité nucléaire américaine d’ici 2050 afin de répondre à la demande croissante en électricité des centres de données, des véhicules électriques et du minage de cryptomonnaies. Fondée en 1986, Holtec fournit des équipements nucléaires, gère le combustible nucléaire usé et développe de petits réacteurs modulaires (SMR), présentés comme étant plus rentables et plus rapides à déployer que les modèles de taille normale, dont la construction peut prendre des décennies.

L’entreprise est à la tête du projet de redémarrage de la centrale nucléaire de Palisades, qui a été fermée en 2022 après plus de 50 ans d’exploitation. Holtec a reçu environ 400 millions de dollars du ministère américain de l’Énergie pour construire deux SMR sur le site.

Plusieurs entreprises, dont X-energy XE.O et Deep Fission

FISN.O , sont entrées en bourse cette année afin de financer le développement de petits réacteurs modulaires. Holtec , dont le siège se trouve à Camden, dans le New Jersey, a enregistré un résultat net de 17,8 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 165,3 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars 2026, contre un résultat net de 25,4 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 177,7 millions de dollars un an plus tôt.

La société a indiqué qu’elle utiliserait le produit de son introduction en bourse pour financer son programme de réacteurs SMR-300, accroître sa capacité de production et soutenir d’autres initiatives de croissance.

J.P. Morgan, Guggenheim Securities, Goldman Sachs et Citigroup figurent parmi les chefs de file de l'opération.

Holtec a l’intention de coter ses actions sur le Nasdaq et le Nasdaq Texas sous le symbole “HNUC”.