Hologic va être privatisée dans le cadre d'une opération d'un montant maximal de 18,3 milliards de dollars soutenue par Blackstone et TPG

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 et 6, détails au paragraphe 9) par Mariam Sunny

La société de diagnostic médical Hologic HOLX.O a accepté d'être rachetée par Blackstone et TPG dans le cadre d'une transaction évaluée à 18,3 milliards de dollars, a-t-on appris mardi, ce qui constitue l'une des plus importantes opérations de privatisation dans le secteur de la santé cette année.

La société, spécialisée dans les diagnostics de santé féminine, y compris le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, a été confrontée à une baisse de la demande depuis la pandémie de COVID-19, ainsi qu'à une concurrence accrue.

Selon l'accord, Blackstone BX.N et TPG TPG.O paieront 76 dollars chacun en espèces pour acheter toutes les actions Hologic en circulation, ce qui représente une prime de près de 6 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

Les actions Hologic étaient en hausse de près de 4 % dans les premiers échanges. Elles ont gagné 13,5 % depuis que Reuters a rapporté le mois dernier que Blackstone et TPG avaient ravivé leur intérêt après des discussions intermittentes entre les parties au cours de l'année écoulée.

Les actionnaires peuvent également bénéficier d'un droit non négociable de recevoir jusqu'à 3 dollars par action, en fonction de certains objectifs de revenus mondiaux pour son activité de santé mammaire au cours des exercices 2026 et 2027, ce qui porte le paiement potentiel total à 79 dollars par action.

En mai, le Financial Times a rapporté que Hologic avait rejeté une offre de 70 à 72 dollars par action de la part des sociétés de capital-investissement.

L'offre semble "équitable pour toutes les parties", a déclaré mardi Ryan Zimmerman, analyste chez BTIG, ajoutant que l'opération sera globalement positive pour le secteur des technologies médicales.

"Nous considérons que cette opération est globalement positive pour le secteur, car elle augmente le nombre d'acquéreurs, mais elle aura également pour effet de renforcer les entreprises si/quand elles réapparaîtront en tant qu'actifs publics", a déclaré M. Zimmerman.

L'opération, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, comprend des investissements minoritaires importants d'une unité de l'Abu Dhabi Investment Authority et d'une filiale de GIC, a déclaré Hologic.