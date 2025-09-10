Holley chute alors que le principal détenteur réduit sa participation

10 septembre -

** Les actions du fabricant de pièces automobiles Holley

HLLY.N chutent de 16,9 % à 3,05 $ après le lancement d'une offre secondaire

** Les actions de HLLY ont atteint leur plus bas niveau en un mois et sont en passe de subir la plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 12 mars

** Holley, société basée à Bowling Green, Kentucky, a annoncé mardi en fin de journée () 4 millions d'actions seront vendues par la société de capital-investissement Sentinel Capital Partners

** Sentinel possède ~40,75 millions d'actions HLLY; si l'option de surallocation est exercée, sa participation passerait de 33,8 % à 20,5 %, selon le prospectus ()

** Holley a environ 120,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 440 millions de dollars à la clôture de mardi

** JP Morgan et Jefferies sont les chefs de file de l'offre

** Avec l'opération du mercredi, l'action est en hausse de 1 % depuis le début de l'année, y compris un gain de 42 % au cours des trois derniers mois

*

* 6 des 8 analystes couvrant HLLY considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat" et 2 comme un "maintien"; la prévision médiane est de 3,75 $, selon les données de LSEG