information fournie par Reuters • 26/05/2026 à 18:41

hold BREF-Icade renouvelle les trois baux des Grands Axes à Nanterre

Icade SA ICAD.PA :

* RENOUVELLE LES BAUX AVEC UN GROUPE D'ASSURANCES À NANTERRE

* UN ENGAGEMENT JUSQU'EN 2036 SUR 58.000 M²

* LA TRANSACTION S’INSCRIT DANS UN PARTENARIAT DE LONGUE DATE, INITIÉ EN 2006

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(Rédaction de Gdansk)