Holcim se renforce dans le recyclage des matériaux de construction avec 3 achats

Le cimentier suisse Holcim se renforce dans le recyclage des matériaux de construction avec trois acquisitions en Europe, a-t-il annoncé mardi, sans préciser les montants.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe a finalisé l'acquisition de l'entreprise britannique Thames Materials et pris une participation majoritaire dans l'entreprise allemande A&S Recycling GmbH. Il a également conclu un accord en vue du rachat d'une entreprise dans le nord-ouest de la France, a indiqué Holcim dans un communiqué sans la nommer.

Toutes trois sont spécialisées dans le recyclage des matériaux issus de la démolition.

Au total ces trois sociétés représentent une capacité de traitement de 1,3 million de tonnes par an, ce qui rapproche le groupe suisse de son objectif pour 2030 visant à recycler "plus de 20 millions de tonnes de matériaux démolition", a rappelé son directeur général, Miljan Gutovic, cité dans le communiqué.

Le rachat de Thames Materials va permettre à Holcim de se renforcer dans le recyclage des matériaux de construction dans l'ouest de Londres et les régions avoisinantes où le groupe avait déjà acquis une entreprise dans l'est de la capitale britannique en 2023.

A&S Recycling GmbH, qui dispose de trois sites dans la région de Hanovre, va renforcer le groupe en Allemagne, cette prise de participation lui permettant de porter à 10 le nombre de centres de recyclage dans le pays.

L'acquisition dans le nord-ouest de la France doit pour sa part porter à 28 le nombre de sites de recyclage dont le groupe dispose dans l'Hexagone.