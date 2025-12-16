 Aller au contenu principal
Holcim se renforce au Pérou avec une participation majoritaire dans Cementos Pacasmayo
information fournie par Boursorama avec AFP 16/12/2025 à 08:48

Le géant suisse des matériaux de construction Holcim se renforce au Pérou en prenant une participation majoritaire dans Cementos Pacasmayo, a-t-il annoncé mardi.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe n'a pas divulgué le montant exact de sa participation, mais précise dans un communiqué que la valeur de l'entreprise avoisine 1,5 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros).

Coté à la Bourse de Lima et à la Bourse de New York, Cementos Pacasmayo dispose de trois cimenteries avec une capacité de production d'environ 5 millions de tonnes par an et ainsi que de 28 sites de béton prêt à l'emploi et béton préfabriqué, détaille Holcim dans le communiqué.

Son chiffre d'affaires pour 2025 est attendu à 630 millions de dollars. L'entreprise emploie environ 2.000 personnes.

Cette acquisition est "pleinement en ligne" avec l'objectif du groupe qui vise à accélérer sa croissance en Amérique latine, a souligné le directeur général d'Holcim, Miljan Gutovic, cité dans le communiqué.

Cette prise de participation majoritaire est sujette à approbation règlementaire. Le groupe espère finaliser la transaction durant le premier semestre 2026.

