Holcim se renforce au Pérou avec une participation majoritaire dans Cementos Pacasmayo

Le géant suisse des matériaux de construction Holcim se renforce au Pérou en prenant une participation majoritaire dans Cementos Pacasmayo, a-t-il annoncé mardi.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe n'a pas divulgué le montant exact de sa participation, mais précise dans un communiqué que la valeur de l'entreprise avoisine 1,5 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros).

Coté à la Bourse de Lima et à la Bourse de New York, Cementos Pacasmayo dispose de trois cimenteries avec une capacité de production d'environ 5 millions de tonnes par an et ainsi que de 28 sites de béton prêt à l'emploi et béton préfabriqué, détaille Holcim dans le communiqué.

Son chiffre d'affaires pour 2025 est attendu à 630 millions de dollars. L'entreprise emploie environ 2.000 personnes.

Cette acquisition est "pleinement en ligne" avec l'objectif du groupe qui vise à accélérer sa croissance en Amérique latine, a souligné le directeur général d'Holcim, Miljan Gutovic, cité dans le communiqué.

Cette prise de participation majoritaire est sujette à approbation règlementaire. Le groupe espère finaliser la transaction durant le premier semestre 2026.