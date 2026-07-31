Holcim relève ses objectifs pour 2026

S'appuyant sur de solides résultats au 1er semestre, Holcim indique relever ses prévisions pour l'exercice 2026, anticipant désormais une croissance de son chiffre d'affaires et de son EBIT (résultat opérationnel) récurrent dans le haut de la fourchette de ses objectifs NextGen Growth 2030.

Le groupe de matériaux de construction table ainsi sur une croissance organique d'environ 5% de son chiffre d'affaires et de l'ordre de 10% de son EBIT récurrent, une nouvelle amélioration de sa marge d'EBIT récurrente, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible d'environ 2 MdsCHF.

Sur les six premiers mois de l'année, Holcim affiche un BPA avant dépréciations et cessions des activités poursuivies en hausse de 7,4% à 1,69 CHF. Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 36 MCHF, le groupe suisse se déclarant "en bonne voie pour atteindre sa prévision annuelle".

L'EBIT récurrent a atteint 1 438 MCHF, soit une hausse organique de 11,5%, portant la marge d'EBIT récurrente à 18,1%, "avec une dynamique croissante au 2e trimestre, qui devrait se poursuivre dans la seconde moitié de l'année".

"La croissance organique de l'EBIT récurrent a atteint les deux chiffres, tandis que notre marge de 18,1% résulte d'une demande croissante des clients pour notre offre durable, d'une discipline stricte des coûts et de l'excellence opérationnelle", explique le CEO Miljan Gutovic.

Le chiffre d'affaires a atteint 7 925 MCHF au 1er semestre, en hausse de 5,2% en données organiques par rapport à la même période de l'année précédente, avec une accélération au 2e trimestre, où la croissance organique s'est établie à 6,4%.