Holcim relève encore ses prévisions

Le géant suisse des matériaux de construction a publié des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre 2026. Porté par une demande soutenue et une bonne maîtrise de ses coûts, le groupe relève une nouvelle fois ses objectifs de rentabilité pour l'ensemble de l'exercice.

Holcim a enregistré un chiffre d'affaires de 4,66 MdsCHF au troisième trimestre, en progression de 15,5% sur un an. Une performance supérieure aux 4,57 milliards anticipés par le consensus. Le résultat d'exploitation récurrent a quant à lui progressé de 16,8%, à 976 MCHF, dépassant également les prévisions des analystes fixées à 949 MCHF.

La rentabilité du cimentier suisse continue de s'améliorer. Sa marge opérationnelle récurrente atteint 20,9%, contre 20,7% un an auparavant. Cette progression, bien que modeste, témoigne de la capacité du groupe à contenir ses dépenses dans un secteur particulièrement exposé aux coûts énergétiques et logistiques.

Le directeur général Miljan Gutovic attribue ces performances à une demande plus dynamique et à une stricte discipline des coûts. La croissance du résultat d'exploitation, légèrement supérieure à celle des revenus, illustre cet effet de levier opérationnel.

Par ailleurs, Holcim relève pour la deuxième fois ses ambitions annuelles. Le groupe vise désormais une croissance organique de son Ebit récurrent comprise entre 10% et 12%, contre environ 10% précédemment. L'objectif de croissance organique du chiffre d'affaires reste inchangé, autour de 5%.

La direction confirme également son ambition de générer environ 2 MdsCHF de flux de trésorerie disponible sur l'exercice, tout en poursuivant l'amélioration de sa marge opérationnelle.

"Nous tablons sur une hausse du cours de l'action suite à des résultats supérieurs aux attentes et à la révision à la hausse des prévisions, d'autant plus que le titre a chuté de 17% cette année", explique Egor Sonin, chez AlphaValue, qui reste toutefois vigilant sur l'Europe, qui "reste une source de préoccupation, avec des marges en baisse".