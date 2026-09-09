Holcim réalise un investissement dans Cloud Cycle

Holcim a annoncé un investissement dans Cloud Cycle, une entreprise technologique britannique qui transforme les opérations de béton prêt à l'emploi en un système en temps réel.

Cloud Cycle combine capteurs embarqués, informatique en périphérie et apprentissage automatique pour optimiser en continu la qualité du béton et le contrôle du mélange lors du transport et de la livraison.

Cloud Cycle permet à Holcim d'étendre la surveillance qualité de l'usine au site de livraison.

Ce contrôle qualité de bout en bout réduit la quantité de béton retourné et contribue à améliorer encore les mélanges de Holcim avec des solutions circulaires et à faible teneur en carbone.

La technologie a déjà été déployée sur plus de 150 camions de bétonnière Holcim au Royaume-Uni, en Italie et en Suisse.

Cet investissement accélérera le déploiement de la solution dans toute la flotte mondiale de l'entreprise et complétera les solutions alimentées par l'IA de Holcim.

Ram Muthu, responsable de l'excellence opérationnelle chez Holcim a déclaré : "Chaque camion qui quitte nos usines génère des données permettant d'optimiser la qualité de notre béton, nos propres opérations et l'expérience de nos clients. Avec Cloud Cycle, nous pouvons capturer ces données à grande échelle et en temps réel, étendant la surveillance qualité au-delà de l'usine et jusqu'au point de livraison. "