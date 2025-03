Holcim mise sur l'Amérique latine pour sa croissance après la scission de sa branche en Amérique du Nord

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le cimentier suisse Holcim mise sur la demande de matériaux durables en Europe mais aussi sur les grands projets d'infrastructures en Amérique latine pour assurer sa croissance une fois que la scission de sa branche nord-américaine sera achevée, a-t-il annoncé vendredi.

Le groupe suisse prévoit de se séparer de ses activités en Amérique du Nord d'ici la fin du premier semestre en les cotant à la Bourse de New York et présente donc vendredi ses projets et objectifs financiers pour les activités qu'il compte conserver lors d'une conférence pour les investisseurs à Zurich.

Jusqu'en 2030, le groupe - qui fabrique du béton, ciment, granulats et produits pour toitures et façades - vise une croissance de ses ventes de 3% à 5% par an en moyenne (hors effets de changes et acquisitions) et une progression de sa marge avant intérêts et impôts de 6% à 10% par an en moyenne, a-t-il indiqué dans communiqué.

Par comparaison, sa branche nord-américaine, nommée Amrize, a dit mardi viser une progression annuelles de ses ventes 5% à 8%, ses objectifs s'étalant cependant sur seulement trois ans, jusqu'en 2028.

En janvier 2024, Holcim avait dit vouloir se séparer de sa branche nord-américaine dont le poids au sein du groupe s'est nettement accru après une série d'acquisitions, estimant qu'il serait plus simple de la gérer à part.

Pour continuer à faire croître ses ventes après cette scission, Holcim explique tabler sur la demande pour les matériaux durables en Europe, son plus gros marché, mais aussi sur l'Amérique latine, un marché dont le potentiel est "énorme", selon Miljan Gutovic, le directeur général d'Holcim, au vu des grands projets d'infrastructures dans la région aussi bien pour "l'eau que pour l'énergie ou les routes, tunnels et ponts", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique.

La demande pour ces grands projets en Amérique latine représente un marché de plus de 200 milliards de dollars (185 milliards d'euros) d'ici 2030, a-t-il chiffré dans sa présentation pour les investisseurs. Le groupe compte se renforcer en Amérique latine où il a déjà réalisé "onze acquisitions en six ans, dont cinq" rien qu'en 2024, a-t-il souligné.

L'Amérique latine est actuellement la plus petite division d'Holcim. Le chiffre d'affaires du groupe s'est monté à 26,4 milliards de francs suisses en 2024, dont près de 2,9 milliards de francs suisses en Amérique latine, contre près de 7,2 milliards de francs en Europe. Mais il s'agit cependant de la division la plus rentable. L'Amérique latine est la division où sa marge récurrente avant intérêts et impôts était la plus élevées, à 36% contre 17,8% en Europe.