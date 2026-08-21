Holcim met la main sur Fermacell

Holcim fait part d'un accord pour acquérir Fermacell auprès de James Hardie Industries, dans le cadre d'une transaction valorisée à 840 MEUR, qui élargira l'offre du groupe suisse dans les domaines des murs, des revêtements de sol et de la protection incendie en Europe.

Fournisseur européen de solutions durables pour les murs et les revêtements de sol, avec un chiffre d'affaires prévu pour 2026 d'environ 430 MEUR, Fermacell est un leader des panneaux haute performance en fibres-gypse et en ciment. Basé à Düsseldorf, en Allemagne, Fermacell compte plus de 1 000 employés ainsi que six sites de production de pointe.

"Cette acquisition stratégique constitue une nouvelle étape importante dans notre vision d'être le principal partenaire de la construction durable, en développant les solutions de construction à forte valeur ajoutée de Holcim conformément à notre stratégie NextGen Growth 2030", commente le CEO de Holcim, Miljan Gutovic.

"Les marques Fermacell et Aestuver viendront compléter les marques premium existantes de Holcim, Ytong, Silka, Hebel et Multipor, élargissant ainsi nos offres de systèmes intégrés de construction et de construction modulaire", ajoute le numéro un du groupe de matériaux de construction.

La valeur de la transaction, de 840 MEUR, représente un multiple d'EBITDA pro forma implicite de 9,5x en 2027, soit 7,6x après synergies. Holcim attend un effet positif sur son BPA dès la première année. Soumise aux conditions habituelles et aux autorisations réglementaires, l'opération devrait être finalisée au 1er semestre 2027.