Holcim met la main sur Cementos Pacasmayo au Pérou
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 08:55

Holcim annonce acquérir une participation majoritaire dans Cementos Pacasmayo, un groupe péruvien de matériaux de construction représentant un chiffre d'affaires net projeté de 630 millions de dollars pour 2025 et une marge d'EBITDA de 28%.

"Cette acquisition synergique permettra d'étendre la présence de Holcim dans le pays et d'accélérer la croissance dans cette région attrayante d'Amérique latine, conformément à sa stratégie NextGen Growth 2030", explique le groupe suisse.

Cementos Pacasmayo dispose de 3 cimenteries d'une capacité totale d'environ 5 millions de tonnes par an, ainsi que de 28 usines combinées de béton prêt à préparer et préfabriqué. Elle exploite aussi plus de 300 magasins DINO.

La valeur transactionnelle d'environ 1,5 MdUSD sur une base de 100% implique un multiple de 8,8 fois le consensus d'EBITDA pour 2025, soit 7,1 fois après les synergies attendues à un rythme d'environ 40 MUSD en 3e année.

Holcim attend de cette acquisition un effet positif sur son BPA et son FCF dès la 1ère année, et sur son ROIC à la 3e année. Soumise aux conditions habituelles et à approbation réglementaire, elle devrait être finalisée au 1er semestre 2026.

Valeurs associées

HOLCIM
76,740 CHF Swiss EBS Stocks +1,03%
