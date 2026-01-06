Holcim met la main sur Alkern
Alkern compte 1000 employés et possède plus de 50 sites de production en France et en Belgique. Outre des éléments en béton préfabriqué, il propose des solutions de construction pour l'environnement bâti.
"L'offre leader en béton préfabriqué d'Alkern en France, ainsi que ses murs, revêtements de sol et systèmes de gestion de l'eau spécifiques, sont très complémentaires au portefeuille de Holcim", souligne Dragan Maksimovic, responsable régional Europe de l'Ouest.
L'offre d'Alkern complète donc le portefeuille de solutions de construction de Holcim, et cette acquisition fera progresser le groupe vers son objectif de porter son segment solutions de bâtiment à 50% de ses ventes d'ici 2030.
L'acquisition devrait générer des synergies de 11 MEUR en année 3. Holcim en attend aussi des effets positifs sur son BPA et son flux de trésorerie disponible la première année, ainsi que sur son retour sur capital investi (ROIC) en année 3.
