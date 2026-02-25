 Aller au contenu principal
Le Zimbabwe interdit l'exportation de tous les minerais bruts
information fournie par Boursorama avec AFP 25/02/2026 à 16:53

( AFP / JEKESAI NJIKIZANA )

Le Zimbabwe a ordonné mercredi l'interdiction de toute exportation de minerais bruts et de concentrés de lithium, une mesure destinée à renforcer le contrôle du gouvernement sur ses ressources minières essentielles à la transition énergétique.

L'interdiction, avec effet immédiat et "jusqu'à nouvel ordre", couvre tous les minerais, y compris ceux déjà en transit, selon un communiqué du ministère des Mines.

"Le gouvernement compte sur la coopération de l'industrie minière concernant cette mesure qui a été prise dans l'intérêt national", déclare le ministre des Mines Polite Kambamura, cité dans le communiqué.

La sécurisation de minerais stratégiques essentiels à la fabrication de batteries électriques ou à l'industrie de la défense est devenue une priorité mondiale.

Cette course aux minerais incite de nombreux pays africains détenteurs de ces ressources à renforcer leur contrôle sur l'exploitation des mines et à inciter, voire obliger, les sociétés minières à transformer les minerais bruts sur place pour en tirer plus de revenus.

Le Zimbabwe "engagera prochainement des consultations avec le secteur sur les nouvelles attentes et la voie à suivre", selon Polite Kambamura.

"Le gouvernement reste déterminé à garantir la transparence, la valorisation et la transformation locales, le respect des obligations et la responsabilité dans l'exportation des ressources minérales du Zimbabwe", ajoute le ministre.

Le pays avait déjà annoncé mi-2025 une interdiction d'exporter des concentrés de lithium qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2027, imposant de facto au secteur l'obligation de construire des usines de raffinage sur place.

Le pays d'Afrique australe détient les plus importantes ressources de lithium du continent, un minerai qu'il exporte massivement en Chine et qui entre notamment dans la fabrication des batteries de voitures électriques.

Outre le lithium, le pays dispose d'importantes réserves de métaux du groupe platine (qui comprend notamment le rhodium et le palladium), de cuivre et de nickel.

Selon les données de la Banque mondiale, l'exploitation minière est le deuxième plus grand contributeur au PIB du Zimbabwe, à hauteur de 14,3%.

  • 17:03

    Ils ont bien raison mais gare au coup d'Etat...

