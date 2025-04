Holcim (matériaux de construction): léger repli du chiffre d'affaires au 1T

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant des matériaux de construction Holcim a publié vendredi un chiffre d'affaires en repli de 0,8% au premier trimestre, à 5,5 milliards de francs suisses (5,8 milliards d'euros), freiné par des conditions météorologiques défavorables en Amérique du Nord.

Ce chiffre s'inscrit cependant dans la lignée des prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui l'attendaient en moyenne à 5,5 milliards de francs.

Les ventes de sa division en Amérique du Nord - dont il compte se séparer par le biais d'une introduction en Bourse - ont reculé de 4% par rapport à la même période un an plus tôt, indique un communiqué.

Le groupe qui fabrique béton, ciment et granulats a également vu ses ventes reculer de 0,6% en Amérique latine, de 1,7% en Europe et de 2,8% dans la zone Asie, Moyen-Orient et Afrique.

Ses ventes ont en revanche progressé de 3,3% dans sa division appelée solutions et produits, grâce à la demande en Amérique du Nord. Bâtie au fil d'acquisitions, cette division a permis au groupe de se diversifier dans les produits pour toitures et façades.

Le groupe suisse a confirmé ses objectifs financiers pour 2025, visant toujours une croissance "moyenne à un chiffre" de ses ventes hors effets de changes, ce qui équivaut à environ 5%.