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Holcim lance une chaîne de production d'argile calcinée en Tchéquie
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 08:15
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Holcim annonce le lancement d'une nouvelle chaîne de production d'argile calcinée dans son usine de Cízkovice, la première du genre en République tchèque, une installation qui permettra de fournir chaque année aux clients 580 000 tonnes de ciment ECOPlanet à faible émission de carbone.

Avec une capacité annuelle de plus de 115 000 tonnes d'argile calcinée provenant de la carrière locale de Holcim, la gamme utilise une technologie brevetée pour remplacer partiellement le clinker du four par de l'argile calcinée, réduisant ainsi l'empreinte carbone du ciment d'environ 30%, sans compromis sur les performances.

La ligne de Cízkovice représente le plus important investissement jamais réalisé par le groupe suisse de matériaux de construction en République tchèque, avec environ 1 MdCZK (40 MCHF), dont 330 MCZK (13 MCHF) financés par le Fonds national de modernisation du ministère de l'Environnement.

Holcim ajoute que cette nouvelle ligne en Tchéquie fait suite à l'ouverture, en 2023, de son usine de Saint-Pierre-la-Cour, en France, qui accueillait la première ligne dédiée à l'argile calcinée en Europe, ainsi qu'à la mise en service d'une nouvelle ligne majeure à Guayaquil, en Equateur, l'année dernière.

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