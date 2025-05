Holcim: feu vert des actionnaires à la scission de la branche nord-américaine

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les actionnaires du cimentier suisse Holcim ont très largement approuvé le projet de scission de la branche Nord-américaine du groupe qui doit être cotée séparément en Bourse lors de l'assemblée annuelle du groupe mercredi

Cette scission qui doit se faire par le biais d'un dividende en nature a été approuvé par 99,75% des voix, contre 0,17% de voix contre et 0,08% d’abstentions de l'assemblée générale à Zoug où 992 actionnaires avaient fait le déplacement.

Dans les documents remis aux actionnaires, le groupe avait dit vouloir procéder à cette mise en Bourse durant le mois de juin.

La branche nord-américaine doit être cotée à la Bourse de New York mais une cotation supplémentaire a également été prévue à la Bourse suisse.

Renommée Amrize, elle aura son siège opérationnel à Chicago, mais sera enregistrée à Zoug, un canton connu pour sa fiscalité avantageuse pour les entreprises, où se trouve le siège d'Holcim.

Ce dividende en nature signifie que les actionnaires d'Holcim recevront une action Amrize pour une action Holcim.

Le projet de scission avait été annoncé en janvier 2024, le groupe estimant que cette branche Nord-américaine et le reste des activités seraient mieux à même de poursuivre leur croissance en étant gérée de manière distincte.

Bâtie a à force d'acquisitions, cette branche nord-américaine a connu une forte expansion, portée notamment par les grands projets d'infrastructures et la demande pour la construction de centres de données.

Active aux Etats-Unis et au Canada, cette branche nord-américaine a dégagé un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros) en 2024 pour 11,7 milliards de chiffre d’affaires. Elle emploie 19.000 personnes et dispose de 1.000 sites aux Etats-Unis et au Canada.