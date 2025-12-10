Holcim dans la liste "A" du classement 2025 du CDP
"Ces distinctions importantes reflètent la transparence des publications de Holcim, sa prise de conscience et les preuves des meilleures pratiques en matière de leadership climatique et naturel, y compris l'adoption d'objectifs ambitieux et significatifs", explique-t-il.
Holcim rappelle avoir été parmi les premières entreprises au monde à voir ses objectifs de réduction du CO2 pour 2030 et 2050 validés par la SBTi, et affirme s'être récemment fixé 3 nouveaux objectifs de réduction des prélèvements d'eau douce.
