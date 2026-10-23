Holcim: chiffre d'affaires en hausse de 15,5% au 3T à 4,6 milliards CHF

Le cimentier suisse Holcim a publié vendredi un chiffre d’affaires meilleur qu'attendu au troisième trimestre, en hausse de 15,5% à 4,6 milliards de francs suisses (5 milliards d'euros) et a relevé son objectif de résultat opérationnel pour 2026.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Hors effets de change et acquisitions, ses ventes ont progressé de 5,1% par rapport au troisième trimestre l'an passé, dopées par la demande en Amérique latine et en Europe, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Son bénéfice opérationnel s'est quant à lui accru de 16,8% à 976 millions de francs suisses, la progression se chiffrant à 12,2% hors effets de change et acquisitions ou cessions, a précisé le groupe lors d'un point sur son activité, sans dévoiler ses résultats complets.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 4,57 milliards de francs et un bénéfice opérationnel de 949 millions de francs.

Dans le détail, ses ventes au troisième trimestre ont bondi de 36,7% en Amérique latine et progressé de 17% en Europe mais ont reculé de 5,5% dans la zone Asie, Moyen-Orient et Afrique.

Le groupe actif dans le ciment, béton et granulats table désormais sur une hausse organique de son bénéfice opérationnel récurrent de l'ordre de 10% à 12%, contre environ 10% visé auparavant, a-t-il indiqué dans un communiqué. Il a en revanche laissé son objectif de ventes inchangé, prévoyant toujours une croissance organique aux alentours de 5%.

Depuis le début de l'année, Holcim a réalisé 10 acquisitions et procédé à une cession avec la vente de ses activités au Liban.