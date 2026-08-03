Holcim cède son activité aux Philippines

Holcim annonce avoir signé un accord avec le groupe chinois Huaxin Building Materials pour la cession de son activité aux Philippines, une transaction consistant à vendre initialement une participation de 67,623% pour 527 MUSD.

Après la vente de cette participation majoritaire par le groupe suisse de matériaux de construction, la structure de la transaction prévoit la sortie de ses quelque 31% restants dans un délai de trois à cinq ans, garantie par un prix minimum de 280 MUSD, conduisant à une valorisation globale de 807 MUSD.

Holcim peut bénéficier d'un potentiel de trésorerie supplémentaire fondé sur une création de valeur additionnelle durant cette période. Cette transaction est soumise aux approbations réglementaires et usuelles, la cession de la participation majoritaire devant être finalisée au 1er semestre 2027.