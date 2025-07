Hoffmann Green: une certification majeure pour H-UKR information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 15:23









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce l'obtention d'une certification majeure pour son ciment H-UKR 0% clinker aux Etats-Unis (également reconnue en Arabie Saoudite), après plusieurs mois de tests et d'essais à l'université de Miami.



Ce ciment a ainsi été certifié conforme à la norme ASTM C1157 qui, 'contrairement aux standards traditionnels fondés sur des formulations types, permet d'homologuer des ciments innovants sur des critères stricts de résistance et de durabilité'.



Le ciment H-UKR peut ainsi être utilisé dans toutes les applications générales de la construction : routes, ponts, ouvrages de voirie, éléments préfabriqués, béton projeté, béton prêt à l'emploi, préfabrication architecturale ou stabilisation des sols.





Valeurs associées HOFFMANN GREEN CEMENT TEC. 5,3500 EUR Euronext Paris +7,00%