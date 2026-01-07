Hoffmann Green triple son volume de production 2025 et signe une année record

• Atteinte de l’objectif annuel de production matérialisant le franchissement d’un cap industriel pour Hoffmann Green



• Plus de 50 000 tonnes de ciment 0% clinker, commercialisées et livrées, en 2025 soit l’équivalent d’environ 145 000 m3 de béton, un niveau d’activité multiplié par 3 vs. 2024



• Plus de 330 chantiers réalisés en France et approvisionnés en béton 0% clinker par 20 000 camions-toupies



• Accélération de la dynamique commerciale et solides perspectives de croissance en 2026 : objectif d’un volume de production de 100 000 tonnes de ciment 0% clinker



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 7 janvier 2026 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce avoir réalisé un volume de production historique en 2025, illustrant le franchissement d’un cap industriel pour la Société.



