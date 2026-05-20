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Hoffmann Green signe un partenariat avec NOREE CONSTRUCTION, acteur majeur du Grand Ouest en génie civil agricole et en équipements aquatiques de plein air
information fournie par Boursorama CP 20/05/2026 à 08:00

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 20 mai 2026 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat avec Norée Construction, acteur majeur du Grand Ouest des travaux de gros œuvre, de génie civil et de construction d’équipements aquatiques.

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu

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