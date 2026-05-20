Hoffmann Green signe un partenariat avec NOREE CONSTRUCTION, acteur majeur du Grand Ouest en génie civil agricole et en équipements aquatiques de plein air

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 20 mai 2026 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat avec Norée Construction, acteur majeur du Grand Ouest des travaux de gros œuvre, de génie civil et de construction d’équipements aquatiques.



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