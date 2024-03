Hoffmann Green signe un partenariat avec le Groupe Tartarin, spécialiste du béton industriel et environnemental implanté dans la Vienne

Chaillé-sous-les-Ormeaux, Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat commercial avec le Groupe Tartarin, acteur basé dans la Vienne (86) qui fabrique une large gamme de bétons prêt à l’emploi.



Fondé en 1923, le Groupe Tartarin propose une gamme étendue de bétons pour répondre à des besoins spécifiques, allant des garages aux abris de jardin ou encore aux bâtiments industriels. Véritable acteur local de la construction implanté dans la Vienne, le constructeur Tartarin accompagne ses clients de la demande de permis de construire jusqu’à la livraison clés en main, avec un engagement envers la qualité, la rapidité et la disponibilité.



Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce nouvel accord commercial avec le Groupe Tartarin, acteur majeur de la construction dans la région de la Vienne, illustre notre engagement commun en faveur de la décarbonation du secteur de la construction. En plus de souligner notre volonté de travailler avec des acteurs locaux pour atteindre cet objectif, cette collaboration renforce notre position sur le marché du béton prêt à l’emploi et soutient notre expansion commerciale auprès d’acteurs régionaux, particulièrement dans l’Ouest de la France.»