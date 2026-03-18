Hoffmann Green signe un partenariat avec Le Coq Construction
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 10:14
Hoffmann Green, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments sans clinker, annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Le Coq Construction, spécialiste du gros oeuvre en construction et rénovation.
Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : " La signature de ce partenariat avec Le Coq Construction illustre la pertinence de notre stratégie de déploiement territorial et la confiance croissante des acteurs du gros oeuvre dans nos solutions de ciments 0 % clinker. Après plusieurs premières réalisations concluantes, nous sommes ravis de structurer cette collaboration afin d'accélérer l'adoption de nos technologies en Bretagne. "
Mathieu Stoll et Damien Lecreurer, Directeurs de Le Coq Construction, ajoutent : " Ce partenariat s'inscrit pleinement dans notre volonté de réduire l'empreinte carbone de nos réalisations tout en maintenant nos exigences de performance et de fiabilité sur les chantiers. "
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