Hoffmann Green sélectionné pour intégrer le programme French Tech Green20

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 15 juin 2022 – 17h45 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, fait partie des 20 pépites françaises qui ont été sélectionnées par le Ministère de la Transition écologique pour participer au programme French Tech Green20.



Amené à devenir un leader sur le marché de la construction éco-responsable, Hoffmann Green intègre, cette année, la promotion 2022 du programme French Tech Green20. Piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique, ce programme lui permettra de bénéficier d’une visibilité renforcée, d’un accompagnement de différentes institutions et organisations publiques, d’une intégration dans la diplomatie économique, et d’un accompagnement spécifique sur les enjeux greentech (mise en relation avec des experts ministériels et scientifiques pour mieux appréhender les enjeux technologiques ; médiation avec les organismes certificateurs ; etc).



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu