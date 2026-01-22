Hoffmann Green reçoit un financement de 3 M€ de Bpifrance pour soutenir le développement d’une nouvelle technologie de rupture

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 22 janvier 2026 – 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce un financement de 3 millions d’euros accordé par Bpifrance. Ce soutien vise à accélérer ses projets d’innovation et s’accompagne du renouvellement de l’intégration de la société au sein du Club Excellence de Bpifrance



