UE: La décision de réduire la part du nucléaire était une erreur stratégique, dit Von der Leyen

Sommet de l'AIEA sur l'énergie nucléaire à Paris
La décision de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique de l'Union européenne (UE) était une erreur stratégique étant donné que le bloc ne produit ni pétrole ni de gaz, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
"Cette réduction de la part du nucléaire était un choix, et je pense que c'était une erreur stratégique pour l'Europe de tourner le dos à une source d'énergie fiable, abordable et à faibles émissions", a-t-elle déclaré lors d'un discours prononcé à l'occasion du Sommet international sur l'énergie nucléaire qui se tient à Paris.
L'UE dépendait du nucléaire pour un tiers de sa production d'électricité en 1990 alors que cette part n'est plus aujourd'hui que de 15%, a-t-elle ajouté.
Le bloc veut favoriser le développement de petits réacteurs nucléaires afin de réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis des combustibles fossiles importés, a en outre souligné Ursula von der Leyen.
"Nous assistons à un renouveau mondial de l'énergie nucléaire. Et l'Europe veut en faire partie", a dit la présidente de la Commission, annonçant une garantie de 200 millions d'euros accordée par l'UE pour stimuler les investissements dans le développement de petits réacteurs modulaires.
Les fonds proviendront du Système d'échange de quotas d'émission de l'UE, a précisé Ursula von der Leyen. "Nous voulons que cette nouvelle technologie soit opérationnelle d'ici le début des années 2030."
Selon Ursula von der Leyen, la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient est un "rappel brutal" de la vulnérabilité de l'Europe en tant qu'importatrice de combustibles fossiles et souligne l'importance d'augmenter la production d'électricité du bloc à partir de sources renouvelables et de réacteurs nucléaires.
(Rédigé par Bart Meijer et Inti Landauro, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)
