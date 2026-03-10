UE: La décision de réduire la part du nucléaire était une erreur stratégique, dit Von der Leyen

Sommet de l'AIEA sur l'énergie nucléaire à Paris

La décision de réduire ‌la part du nucléaire dans le mix énergétique de l'Union européenne (UE) était ​une erreur stratégique étant donné que le bloc ne produit ni pétrole ni de gaz, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, ​Ursula von der Leyen.

"Cette réduction de la part du nucléaire était un choix, et je ​pense que c'était une erreur stratégique pour ⁠l'Europe de tourner le dos à une source d'énergie fiable, abordable ‌et à faibles émissions", a-t-elle déclaré lors d'un discours prononcé à l'occasion du Sommet international sur l'énergie nucléaire qui ​se tient à Paris.

L'UE ‌dépendait du nucléaire pour un tiers de sa production ⁠d'électricité en 1990 alors que cette part n'est plus aujourd'hui que de 15%, a-t-elle ajouté.

Le bloc veut favoriser le développement de petits réacteurs nucléaires ⁠afin de réduire ‌la dépendance de l'Europe vis-à-vis des combustibles fossiles importés, a ⁠en outre souligné Ursula von der Leyen.

"Nous assistons à un renouveau ‌mondial de l'énergie nucléaire. Et l'Europe veut en faire partie", ⁠a dit la présidente de la Commission, annonçant une ⁠garantie de 200 ‌millions d'euros accordée par l'UE pour stimuler les investissements dans le développement ​de petits réacteurs modulaires.

Les fonds proviendront ‌du Système d'échange de quotas d'émission de l'UE, a précisé Ursula von der Leyen. "Nous voulons ​que cette nouvelle technologie soit opérationnelle d'ici le début des années 2030."

Selon Ursula von der Leyen, la flambée des prix de l'énergie ⁠provoquée par la guerre au Moyen-Orient est un "rappel brutal" de la vulnérabilité de l'Europe en tant qu'importatrice de combustibles fossiles et souligne l'importance d'augmenter la production d'électricité du bloc à partir de sources renouvelables et de réacteurs nucléaires.

